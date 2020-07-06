Kütahya Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Afyonkarahisar ile başlayıp Kütahya’yı da içine alan “Frigya Vadisi Medeniyet Çevre Projesi” hazırladıklarını anlattı. Bakan Kurum, il merkezinde sağlık turizmini, termal turizmi canlandırmak amacıyla Kütahya Belediyesine, Hazine mülkiyetindeki 12 bin metrekarelik yeri trampa edeceklerini ve burada termal sağlık turizmi tesisi kurulacağını belirtti.

Kurum, bir soru üzerine geçici faaliyet belgesiyle yeniden üretime başlayan termik santrallerini sıkı sıkı takip ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: “1 Ocak’ta termik santrallerimize ilişkin kararlar almıştık ve 5 santralimizi tamamen, bir santralimizi de kısmen kapatma işlemi yapmıştık. Gelinen süreçte termik santrallerimiz çevre mevzuatına uygun hale getirmek amacıyla çalışmalar, iyileştirmeler yaptılar. Aldığımız karar çerçevesinde 6 termik santralimize geçici faaliyet belgesi verdik. Bunların ikisi Kütahya’da; Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri. Bu kapsamda Seyitömer’in 4 ünitesinden 2’sine, Tunçbilek’in 3 ünitesinden 2’sine bir yıl süreliğine geçici faaliyet belgesi verdik. Hem diğer termik santrallerimiz hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa da kapatma dahil her türlü cezai işlemi yaparız.”