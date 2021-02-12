'Terör koridoru kurulamayacak'

Ermenistan sınırında, Azerbaycan ve Türk ordusunun gerçekleştirdiği Kış-2021 tatbikatında, temsili düşman hedefleri F-16 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, Bayraktar TB2 SİHA, obüs ve tank atışlarıyla bir bir imha edildi. Tatbikatta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunun parçalandığını belirterek, “bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım” dedi.

Yerli milli silahlar

Karabağ zaferinin ardından Kars’ta düzenlenen ve Azerbaycan Ordusu’nun da katıldığı Kış-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. 1 Şubat’ta başlayan tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü dün Kars Akbaba Atış Alanı’nda yapıldı. Faaliyete; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı

Zakir Hasanov ile Azerbaycan ve Türk askeri yetkilileri katıldı. 9. Kolordo Komutanlığı sevk idaresinde gerçekleştirilen ve bin 268 personelin katıldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, beğeni topladı. Tatbikata yerli ve milli üretim silah sistemleri damga vurdu. Senaryoya göre, bir kuvvet harekat yaparken, diğer kuvvet savunmada yer aldı. Taarruz harekâtı hem karadan hem havadan eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatın sonunda iki ülkenin Özel Kuvvetler Komutanlığı paraşütçüleri bayrak atlayışı yaptı. Tatbikatın ardından konuşan Akar, Türkiye ile Azerbaycan’ın sözde değil özde, “gardaş” olduğunu ifade etti. Akar, “Bu kardeşliği, 44 günlük operasyon göstermiştir” dedi. “Her türlü tehdite ve tehlikeye karşı hazırlı olmalıyız” diyen Akar, “Tehdit ve tehlikeler, artık sadece nicelik bakımından değil, aynı zamanda niteliği de değişiyor. Tehdidin özünde değişiklikler olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı. Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına dikkat çeken Akar, “Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’ye karşı da mücadelemiz eksiksiz devam decek. Onların ülkemizin güneyinde, tehdit bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda bütün dostlarımızın müttefiklerimizin bilgilerini tazelemesinin yararlı olacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

Ekmeği bölüştüler

Akar ve Hasanov, tatbikatta Esas Komuta Yeri ile yeni nesil üniteleri de inceledi. Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile komutanlara ikram eden Akar, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru’na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı’nı dinleyen iki bakan, marşın ardından, “Allah Türk komandosunu korusun” dedi. Akar ve Hasanov yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.

‘Yunanistan tehdit dilinden vazgeçmeli’

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege’deki tutumunu eleştiren Bakan Akar, şunları söyledi: “Yunan komşularımızın gerilimi artırıcı dil kullanmaması, tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Bu dille, problemlerin çözülmesine değil, yayılmasına sebep oluyorlar. Tehdit dilini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Askeri tatbikatları, Türkiye’ye yönelik söylemlerle yapmaları ve bunları gerginlik gibi ortaya koymaları problemdir. Herkes tatbikatlarını yapacak ama bir komşu ülke hedefmiş gibi yapılmayacak. Hiçbir ada yokmuş gibi Türkiye’nin 300-500 metre yakınındaki adalarda cumhurbaşkanı, başbakan genelkurmay başkanı… bu ziyaretlerin herhangi tahrike dönüşmemesi lazım.”