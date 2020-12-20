‘Terörizmin finansmanına ceza’ komisyondan geçti

İki gün süren görüşmelerin ardından komisyondan geçen düzenlemeye göre derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alanlar hakkında, terörizme doğrudan veya dolaylı fon sağlama veya toplama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme ve ticaretini yapma veya kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılması halinde, ilgili organlar doğrudan İçişleri Bakanı tarafından görevden alınabilecek. “Tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması” hallerinde ise İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek. Görevden alınan organların ve bu organların üyelerinin yerine kayyum atanacak.