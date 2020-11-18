Tezkere TBMM’den geçti

Tezkereye AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi. Genel Kurul’daki tezkere görüşmelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Şentop: Hayırlı olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tezkerenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından “Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Şentop, Twitter’daki hesabında, “Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyeti’ne asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı.