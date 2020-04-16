TGC: Gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu çözülüyor

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı kararının alınmasından sonra gazetelerin dağıtımında sorunlar yaşanmıştı. TGC ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya yazılı başvuru yaparak, önümüzdeki hafta sonu da devam edecek olan sokağa çıkma yasağı süreci için sorunun giderilmesini talep etmişti. TGC Yönetim Kurulu’nun önceki gün yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. TGC’den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İstanbul Valiliği yetkililerinden iletilen bilgiye göre hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu mutlaka çözülecek. Konuyu İçişleri Bakanlığı ile de paylaşan Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre; sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazetelerin baskı ve dağıtımının aksamaması için sürecin nasıl ilerletileceğinin bilgisi ayrıca duyurulacak.”