‘Toplumsal barışa öncülük edeceğiz’

CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Karaca, partinin insan hakları politikalarına yönelik hedeflerini Milliyet’e anlattı. Türkiye’nin evrensel insan hakları doğrultusundaki kazanımlarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Karaca, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinden, çocuk haklarına, risk altındaki gruplardan, sığınmacı ve göçmenlere, tutuklu gazetecilerden, KHK ile hakları gasp edilen yurttaşlarımıza, cezaevlerinden, güçlendirilmiş parlamenter sisteme, eğitim-sağlık-barınma gibi haklara erişim engellerinin ortadan kaldırılmasından özgü hak alanlarında farkındalığı artırmaya kadar geniş bir yelpazede hak mücadelesini büyütmek temel sorumluluğumuz” dedi.

‘Ödün vermeyiz’

İnsan hakları konusunda çalışma yaparken, toplumun geniş kesimleriyle dayanışma içinde olacaklarını belirten Karaca, şunları söyledi: “İnsan hakları, düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünün koşulsuz güvence altına alınmasına, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskının sona erdirilmesine, medya özgürlüğünün evrensel ölçülerde güvence altına alınmasına, Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzurunun sağlanmasına, başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımızın demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülmesine; Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısının güçlendirilmesine, CHP öncülük edecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi, ödün vermeyeceğimiz ilkelerimizdendir.”