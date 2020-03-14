‘Topyekûn mücadeleyle ancak sonuç alınabilir’

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca’nın koronavirüs ile mücadelede başarılı bir performans gösterdiğini vurgulayan Paçacı, “Ancak virüsle mücadele bir bakanlığın değil, tüm bakanlıkların sorumluluğundadır. Aynı çalışma performansını diğer bakanlıklarda da olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Vatandaşlardan paniğe kapılmamasını isteyen Paçacı, “Hükümetin, vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda iktidar, muhalefet ayrımı gözetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayışı doğrultusunda destek vereceğiz. Muhalefet, iktidar anlayışı içinde değil alınması gereken tedbirler konusunda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi şarttır. Mücadele topyekûn yapılmalıdır ancak böyle netice alınabilir” ifadesini kullandı. l ANKARA AA