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14.03.2020 - 07:00 |

‘Topyekûn mücadeleyle ancak sonuç alınabilir’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda sorumlu bir muhalefet anlayışıyla gereken desteği vereceklerini bildirdi.

‘Topyekûn mücadeleyle ancak sonuç alınabilir’

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca’nın koronavirüs ile mücadelede başarılı bir performans gösterdiğini vurgulayan Paçacı, “Ancak virüsle mücadele bir bakanlığın değil, tüm bakanlıkların sorumluluğundadır. Aynı çalışma performansını diğer bakanlıklarda da olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Vatandaşlardan paniğe kapılmamasını isteyen Paçacı, “Hükümetin, vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda iktidar, muhalefet ayrımı gözetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayışı doğrultusunda destek vereceğiz. Muhalefet, iktidar anlayışı içinde değil alınması gereken tedbirler konusunda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi  şarttır. Mücadele topyekûn yapılmalıdır ancak böyle netice alınabilir” ifadesini kullandı. l ANKARA AA

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