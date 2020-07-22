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HaberlerSiyaset Haberleri ‘Torba yasa yöntemi yasama kurnazlığıdır’
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22.07.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘Torba yasa yöntemi yasama kurnazlığıdır’

CHP, koronavirüs salgınının istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine itirazlarını muhalefet şerhine dönüştürdü. CHP’li komisyon üyelerinin şerh yazısında, “Son dönemde Türk siyaset ve hukuk dünyasında tartışılan, ‘yasama kurnazlığı’ suçlamalarıyla tepki toplayan bu yasa türü, ciddi sıkıntılar doğurmaktadır” ifadesine yer verildi.

‘Torba yasa yöntemi yasama kurnazlığıdır’
ŞEVKET YAMAN Ankara

 

AK Parti’nin, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak TBMM’ye sunduğu ancak komisyon görüşmelerinde Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi haline gelen yasa önerisi için muhalefet şerhi yazdı.

Teklifin kabul edildiği Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna eklenen şerh yazısında, birbiriyle ilgisi bulunmayan toplam altı kanun metninde değişiklik yapan 11 maddelik teklifin, aynı zamanda mini “torba” yasa teklifi hüviyetinde olduğu belirtildi. Yazıda, şöyle denildi:

“Son dönemde Türk siyaset ve hukuk dünyasında tartışılan, ‘yasama kurnazlığı’ suçlamalarıyla tepki toplayan bu yasa türü, ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Anayasa’da öngörülen yasa yapma sürecinin dışına çıkılarak, TBMM’de ilgili komisyonlarda yeteri kadar tartışılmayan kanun teklifleriyle, sadece Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmek suretiyle acele yasa yapma alışkanlığının genel demokratik ilkelere ve TBMM geleneklerine aykırı olduğu kanaatiyle, teklifin bütününe karşıyız.”

“Palyatif tedbir” eleştirisi

Koronavirüs salgınının istihdama etkilerinin azaltılmasını amaçlayan önerilerin de eleştirildiği şerhte, “Düzenlemeler, üretim darboğazında bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kredi darboğazında bulunan firmaların, enflasyon altında ezilen memur, esnaf, işçi, tarım üreticisinin, işlerini kaybeden emekçilerin sorunlarını çözmek ve daha kalıcı adımlar atmak yerine günlük palyatif tedbir önerilerini içermektedir. Kovid-19 salgını ile ağırlaşan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için gerekli olan ortak aklın harekete geçmesini sağlayacak düzenlemeler değildir” denildi.

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