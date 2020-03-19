Törenlerde tedbir elden bırakılmadı

Ankara’da Cebeci Askeri Şehitliği’nde tören düzenlendi. Şehitliğe çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan dua etti. Şehit edilen Türk diplomatlar ve vatandaşlar da Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Sivas’ta da tören koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece protokol üyelerinin katılımıyla sosyal mesafe korunarak yapıldı. Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törende, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.