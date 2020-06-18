Trablus’a sürpriz çıkarma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de önceki akşam gerçekleşen Libya zirvesinin sonuçları Libya’ya taşındı. Beştepe’deki zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan sürpriz bir Libya ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Ankara’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’yu ağırlaması beklenirken bu ziyaretin ertelendiği ortaya çıktı. Di Maio’nun ziyaretinin 19 Haziran’a ertelendiğinin anlaşıldığı saatlerde başkentte Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyetin Libya’ya gittiği konuşulmaya başlandı. Birkaç saat sonra da Trablus’tan paylaşılan görüntülerle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın beraberlerindeki teknik ekip ile Libya’ya ulaştığı teyit edildi.

Heyetin güvenlik gerekçesiyle Trablus Havalimanı’na inişine kadar ziyaretin teyit edilmediği belirtilirken, Türkiye’nin tüm dünyaya UMH’ye verdiği desteği geniş kat bir heyetle bir kez daha gösterdiğine dikkat çekildi.

Sürpriz çıkarmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Libya Zirvesi’nin hemen ardından, toplantıya katılan isimlerle gerçekleştirilmiş olması da dikkat çekti.

Üsler için ilk adım

Heyet, Birleşmiş Milletler’in meşru kabul ettiği UMH Başbakanı Serrac ve yetkililerle bir araya geldi. Diplomatik kaynaklar, Serrac ile görüşmelerde Libya’da stratejik konumda bulunan Watiya Hava Üssü ile Misrata’daki Deniz Üssü’nün, Türk Ordusu’nun kullanımına açılması için ilk müzakere adımının atıldığını belirtti. Görüşmede ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı’nın 14 Haziran’da planlanan İstanbul ziyaretinin ertelenmesine sebep olduğu belirtilen Sirte anlaşmazlığı ve bu çerçevede Rus heyet ile yapılan müzakereler konusunda bilgi paylaşıldığı kaydedildi.

Aracı olmayacak

Üst düzey diplomatik kaynak ayrıca, dünkü görüşmenin Türkiye ve Libya arasında yeni bir milat olduğunu, bundan sonra hiçbir ülkenin aracı kabul edilmeyeceğini belirtti. Bundan sonraki aşamada Rusya’nın Hafter ile aynı pozisyonda durmaya devam etmesi halinde, Türkiye’nin bu konuda muhatap kabul etmeyeceği mesajının da UMH iletildiği aktarıldı. Trablus buluşmasında ayrıca Doğu Akdeniz’deki sondaj ve arama faaliyetleri, Libya ile enerjide ve askeri alanlarda işbirliği anlaşmaları değerlendirildi.

‘ZİYARETİN AMACI DESTEĞİMİZİ VURGULAMAK’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus’tan dönüşte ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Libya’ya gittiklerini belirten Çavuşoğlu “Bu ziyaret, Libya’da büyük bir memnuniyet yarattı. Ziyaretimizin amacı belli. Libya’ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

‘Son derece verimli geçti’

“Biliyorsunuz, Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı var, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Enerjiyle ilgili Akdeniz’de yapacağımız iş birliği ve atacağımız adımlar dahil hepsini konuştuk. Libya’da kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm için de görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı, uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik.”

Ziyaretin son derece verimli geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türk heyetinin, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştüğünü anlattı. Çavuşoğlu, “Askeri iş birliği mutabakat zaptımız çerçevesinde eğitim ve danışmanlık görevi yapan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Moralleri yerinde ve orada fedakârca görev yapıyorlar. Oradaki tüm kahramanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz” dedi.