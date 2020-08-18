Trump: Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu

Trump, Fox News kanalında yayınlanan bir programa telefonla katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, program boyunca farklı konularda eleştirdiği başkanlık yarışındaki rakibi Biden’a dış politika alanında da sert eleştiriler getirdi.

‘Çok zeki liderler’

Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden’ın bu kişilerle baş edemeyeceğini savunan Trump, Biden için “zihnen bitmiş” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, “Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birinci sınıf satranç oyuncusu. Ben onların hepsini tanıyorum, hepsiyle işleri iyi götürüyoruz. Onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan’ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan’ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti.