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31.12.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK eğitti, komandolar göz açtırmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Somali’de eğittiği komandolar, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadı.

TSK eğitti, komandolar göz açtırmadı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Başkent Mogadişu’da bir polis kontrol noktasında, polislerle uyuşturucu kaçakçısı bir grup arasında çıkan çatışmada bir polis öldü, yedi polis yaralandı. Milliyet’in edindiği bilgiye göre çatışma üzerine, Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) Komutanlığı’nın eğittiği 17. Kartal Tugayı 1. Piyade Taburu’nda görevli komandolardan oluşan birlik, uyuşturucu kaçakçılarına geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Başarıyla tamamlanan operasyonda, uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Güvenlik kaynakları, STGK Komutanlığı’nca uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik alanında verilen birçok eğitimin, Somali’nin iç güvenliğine ve Somalilerin huzur içinde yaşamalarına büyük bir katkı sağladığını ifade etti. STGK Komutanlığı Mogadişu’da konuşlu Anadolu Kışlasında, Somali Ulusal Ordusu’nun yeniden yapılandırılması çerçevesinde, TSK tarafından, beş Somali Piyade Taburu eğitilerek 2 bin 340 personel Somali Ulusal Ordusu’na teslim edildi. 

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