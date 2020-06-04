TSK’dan 4 bin 562 personele ihraç

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargâhlarda süren çalışmalarda, FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel inceleniyor. OHAL’in kaldırılmasının ardından bakan onayıyla, TSK’dan bugüne kadar ihraç edilen personel sayısı 4 bin 562 oldu. Söz konusu ihraç işlemlerinin 3 bin 554’ü geçen sene, 1003’ü ise bu yıl gerçekleşti. 531 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Bakan Akar’ın süreci kararlılıkla ve hassasiyetle takip ettiği, önüne gelen dosyalarla ilgili hemen işlem yaptığı, bu konuda bekleyen bir dosyanın bulunmadığı öğrenildi.

Akar da konuya ilişkin açıklamasında, “Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Adli ve istihbarat kurumlarıyla yakın çalışmalarımız sürüyor. Yeni bilgi, belge geldikçe, kanaat oluştukça hemen işlem yapılıyor. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir” dedi.