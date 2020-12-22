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22.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TSK’dan Akdeniz’de ‘Kaplan Pençesi’

Türk Silahlı Kuvvetleri, Aksaz bölgesi ile Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında bugün “Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı”nı gerçekleştirecek.

TSK’dan Akdeniz’de ‘Kaplan Pençesi’

 

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat, Hava Savunma Komutanlığı’nın kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı ve Birleşik Hava Harekat Merkezi Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleşecek.

Tatbikat ile TSK’nın muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan muharip ve destek uçakları, komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gemiler, uçak ve İHA’lar katılacak.

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