TTB tartışması büyüyor

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “TTB, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği, derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” değerlendirmesine yönelik yazılı açıklama yaptı. MHP’nin tepkisinin, “siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan TTB ve yöneticilerine” olduğunu belirten Bülbül, şunları kaydetti: “Bu kampanya, seferberlik ruhuyla mücadele veren sağlık ordumuzun psikolojik direncini kırmaya ve yapılan hizmetleri akamete uğratmaya yönelik sinsi bir faaliyettir. Yine sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan, ‘yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz’ kampanyasını da bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, gerek siyah kurdele kampanyası gerekse bugüne kadar ortaya koyduğu gayri milli faaliyetleri nedeniyle hekimlere ve hekimliğe hizmetten uzaklaşarak, Türkiye’ye muhasım odaklarla ağız ve davranış birliği içinde olan TTB’nin kapatılması gerektiğini belirtmiştir. MHP’nin tepkisi fedakarca hizmet eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza değildir. Tepkimizin hekimlere ve sağlık çalışanlarımıza olduğu yönünde algı oluşturmaya çalışmak, alçakça bir çarpıtma faaliyetidir.”

‘Sağlığına kavuşmuştu’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Altay, “Hatırlatmak isterim ki; Sayın Bahçeli de bir sağlık sorunu yaşadı. Sayın Bahçeli’yi sağlığına kavuşturanlar da TTB üyeleriydi. Doktorlara gönül borcumuz var. Sayın Bahçeli, 30 bin sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını biliyor mu? 100’e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bilmiyor mu? Sayın Bahçeli’nin gündeminde sarayın israfı, sağlık çalışanlarının artan iş yükü, esnaf, çiftçi, öğrenci, çöpten ekmek toplayanlar, öğrenci yok” dedi.

Akşener’den telefon

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman’ı aradı. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Akşener’in, Adıyaman’ın şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.