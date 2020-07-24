24.07.2020 - 07:00 |
TTK Başkanı Çetin oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türk Tarih Kurumu Başkanlığı (TTK) görevinden istifa eden Ahmet Yaramış’ın yerine dün TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin’i atadı.
Ekonomi tarihçisi olan Birol Çetin, 1965 Sivas doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans (1986), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı. Aynı bilim dalında, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900” adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı. Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Çetin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nda (TİKA) başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.