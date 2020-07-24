TTK Başkanı Çetin oldu

Ekonomi tarihçisi olan Birol Çetin, 1965 Sivas doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans (1986), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı. Aynı bilim dalında, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900” adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı. Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Çetin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nda (TİKA) başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.