‘TÜİK hayal satıyor’

Endeks hesaplamalarında revizyona giden TÜİK’in gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisini ve 12 aylık süreçte hanelerin tasarruf etme ihtimali değerlendirmelerini hesaplama yönteminden çıkardığını hatırlatan Ağbaba, “Bizzat mevcut ekonomi yönetiminin başında olanların sebep olduğu ve kötümser sonuçlara neden olan bu iki sorunun yerine TÜİK görece daha iyimser cevapların geleceği ‘mevcut dönemde hanenin maddi durumu’ ve ‘12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi’ni ekleyerek ekonomiye olan güveni sözde yüksek olarak göstermek istemiştir” ifadelerini kullandı. “Ali Cengiz oyunları ile halka hayal satmaya çalışan TÜİK’in çarpıtma verilerinin aksine, vatandaşın açlık ve yoksulluğunun arttığını” savunan Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu: “Asgari ücretlinin sofrasında yaşanan her zam, her ay temel besin maddelerinin azalmasına yol açtı. Bunca zam ve yoksulluk neticesinde ücretsiz izne çıkartılan ve günlük 39 lira ile geçinmek zorunda kalan 2 milyon civarındaki vatandaş ise açlıktan ölme noktasına gelmiştir”