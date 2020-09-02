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02.09.2020 - 13:08 | | AA

Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz, reddedildi.

Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, avukatı aracılığıyla "yurt dışı  çıkış yasağı" adli kontrolünün kaldırılması talebinde bulunan Çelik'in itirazını  inceledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Çelik’in itirazının reddedilmesi yönündeki mütalaasını da değerlendiren hakimlik, HDP'den ihraç edilen Bağımsız  Mardin Milletvekili Çelik'in itirazını reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında Mardin'de  bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Çelik hakkında fezleke  düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  göndermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri  uygulanan Çelik, partisi HDP'den ihraç edilmişti.

Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonu da 24 Ağustos'ta  hakkındaki iddialar nedeniyle Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması  tavsiyesinde bulunmuştu.

 

 

 

Önce kediyi tekmeledi, ardından o anları görüntüleyen kadına saldırdıİstanbul Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi. Kediyi darp eden kadın, cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyen Yılmaz'ı darp etti.
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