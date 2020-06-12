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12.06.2020 - 07:00 | | SEYFETTÄ°N ERSÃ–Z AnkaraÂ

Türk askerinden Libyaâ€™da ilk görüntü! Hafterâ€™in tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±lar temizlendi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™ne (TSK) baÄŸlÄ± unsurlar, Libyaâ€™da ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verdi.

Türk askerinden Libyaâ€™da ilk görüntü! Hafterâ€™in tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±lar temizlendi
SEYFETTÄ°N ERSÖZ Ankara 

Bordo bereliler, SAT ve SAS timleri, Libyaâ€™da sivil halkÄ±n evlerine gÃ¼venli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in darbeci Halife Hafterâ€™e baÄŸlÄ± milislerin, baÅŸkent Trablusâ€™un gÃ¼neyindeki yerleÅŸim bÃ¶lgelerinden Ã§ekilirken tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±nlarÄ±n temizliÄŸine baÅŸladÄ±. Libya hÃ¼kÃ¼meti, Hafter milislerinin Ã§ekildiÄŸi sivil yerleÅŸim alanlarÄ±nda tuzaklanan mayÄ±nlarÄ±n patlamasÄ± sonucu ÅŸu ana kadar 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 40 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

ÇankÄ±rÄ±'da zehir tacirlerine darbeÇankÄ±rÄ± merkezli 4 ilde düzenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda gözaltÄ±na alÄ±nan 9 zanlÄ± tutuklandÄ±.
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