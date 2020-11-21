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21.11.2020 - 07:00 | | ANKARA DHA

‘Türk hâkim ve savcılarına güvenim tam’

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “Yaptığım görevler nedeniyle çok yakından tanıma fırsat ve onuruna eriştiğim fedakar Türk hâkim ve savcılarının, hâkimlik edebine, ilmine adalete bağlılığına, kul hakkına gösterdikleri titizliğe inancım ve güvenim tamdır” dedi

‘Türk hâkim ve savcılarına güvenim tam’

HSK Başkan Vekili ve 2’nci Daire Başkanı Yılmaz, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk hâkim ve savcılarının, inancının emri ve genlerine nakşedilmiş adalet duygusu ve hür vicdanları ile millet adına hükmettiklerini hiç unutmadan görev yapan fedakâr vatan evlatları olduğunu belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti: “Yaptıkları yargılama ve soruşturmalarda; kim ne der, ne düşünür demeden, terör örgütlerinin tehdit ve korkutmalarına aldırmadan yaptıkları işin ciddiyetine, ulviliğine zarar verecek tartışmaların içine girmeden sessiz ve sadelik içinde görev yaparlar. Hem hizmetinde olduğu milletin denetimi ve gözetimi hem de mesleki mevzuatın zorunlu kıldığı etkin denetim mekanizmaları, yaptıkları hizmetin güvenceleridir. Yaptığım görevler nedeniyle çok yakından tanıma fırsat ve onuruna eriştiğim fedakar Türk hâkim ve savcılarının, hâkimlik edebine, ilmine adalete bağlılığına, kul hakkına gösterdikleri titizliğe inancım ve güvenim tamdır.” 

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