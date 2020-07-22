‘Türk-Kürt ayrımı kardeşliğe ihanet’

Yalçın, yazılı açıklamasında, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin, “fitne ve tefrika misyonu”na, MHP düşmanlığını da eklediğini ileri sürdü. Davutoğlu’nun verdiği bir röportajda MHP ve HDP’yi kastederek söylediği, “İsterler ki Türkler bir partiye, Kürtler başka partiye oy versin. Kimlik siyasetidir bu” şeklindeki sözlerinin, bölücü mesaj içeren fevkalade mahzurlu bir değerlendirme olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: “Seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir. Gerek MHP’de gerekse diğer partilerde milyonlarca Kürt kökenli seçmen bulunmaktadır. MHP’nin kimlik siyaseti de gayet sağlıklı ve berraktır. MHP’nin kimlik siyaseti birleştirici, kucaklayıcı ve kaynaştırıcıdır. Davutoğlu’nun, milletimizi meydana getiren ve birbirine etle tırnak gibi bağlı toplum kesimlerini etnik kimlik politikasıyla ayrıştırma çabası suçtur... Davutoğlular ve Babacanlar, havanda su dövmeye, ipe un sermeye devam etmekten öteye geçemeyeceklerdir.”