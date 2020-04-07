MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Türk Polis Teşkilatı 175 yıl önce kuruldu
ABONE OL
07.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Türk Polis Teşkilatı 175 yıl önce kuruldu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı 175 yıl önce kuruldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 kişinin yer aldığı heyet, Aslanlı  Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Aktaş’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda  bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aktaş Anıtkabir Özel Defteri’ne “Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla manevi huzurunuz-da bulunmaktan büyük onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz... Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, ‘barış, huzur, emniyet içinde bir  Türkiye’ idealiyle çalışmalarımızı sürdürecek, ecdadımızdan aldığımız ilham ve güçle istiklal ve istikbalimizi tehdit eden her türlü ihanet odağının kökünü kazıma azim ve kararlılığında olacağız” diye yazdı. 

Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

Sıradaki Haber