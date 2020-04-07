Türk Polis Teşkilatı 175 yıl önce kuruldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 kişinin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Aktaş’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Aktaş Anıtkabir Özel Defteri’ne “Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla manevi huzurunuz-da bulunmaktan büyük onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz... Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, ‘barış, huzur, emniyet içinde bir Türkiye’ idealiyle çalışmalarımızı sürdürecek, ecdadımızdan aldığımız ilham ve güçle istiklal ve istikbalimizi tehdit eden her türlü ihanet odağının kökünü kazıma azim ve kararlılığında olacağız” diye yazdı.