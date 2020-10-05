05.10.2020 - 07:00 |
Türk-Yunan teknik görüşmeleri ertelendi
NATO bünyesinde Türkiye ile Yunanistan arasında bugün Brüksel’de gerçekleşmesi beklenen “ayrıştırma usullerine” ilişkin teknik toplantıların yedincisi ertelendi.
Güvenlik kaynakları söz konusu toplantının tamamen teknik nedenlerle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre; toplantının ertelenmesi kararını Türkiye ve Yunanistan ortaklaşa aldı. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz gündemiyle bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelecek. Stoltenberg’in bir sonraki durağı ise Atina olacak.
Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi