Türk-Yunan teknik görüşmeleri ertelendi

Güvenlik kaynakları söz konusu toplantının tamamen teknik nedenlerle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre; toplantının ertelenmesi kararını Türkiye ve Yunanistan ortaklaşa aldı. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz gündemiyle bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelecek. Stoltenberg’in bir sonraki durağı ise Atina olacak.