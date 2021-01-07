'Türkiye adaletsizlik pandemisi de yaşıyor'

CHP’nin “2020 Türkiye Adaletsizlik Envanteri Raporu”nda, CHP’li eski milletvekili Enis Berberoğlu’na karşı yargının “silah” olarak kullanıldığı iddia edilerek, “Seçilmiş bir milletvekili olarak Meclis’te görevini yapamaması bu sistemde devletin çivisinin çıktığını herkese göstermiştir. AYM kararlarının uygulanmadığı bir düzende kimse güvende değildir” denildi.



Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından hazırlanan raporda “Türkiye 2020’de Kovid-19 ile birlikte büyük bir adaletsizlik pandemisi de yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir şahıs devletine dönüştürülmüştür. Cumhurbaşkanlığı makamı bir örtü olarak kullanılmış ve örtünün altında otoriter bir sistem inşa edilmiştir. Yaşadığımız sistem tarihe saray rejimi olarak geçecektir” ifadelerine yer verildi. Raporda şunlar kaydedildi: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) altında imzamız bulunmasına ve Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden olmamıza rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının, anayasanın 90. maddesine aykırı biçimde yok sayılması, adaletsizlik pandemisinin bir göstergesidir. AİHM ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması bile demokratik hukuk devletinden ne kadar uzaklaşıldığının göstergesidir.



‘Anayasa ihlali’



AİHM, bizim hukuk sistemimizin bir parçasıdır. Yargılama yetkisini ve kesin kararlarına uymayı taahhüt ettiğimiz AİHM’nin yabancı bir mahkeme olarak gören saray iktidarından reform beklemek mümkün müdür? AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu hüküm altına alan anayasanın 153. maddesine rağmen bir ilk derece mahkemesi bunu tanımamakta, hukuku ve Anayasayı açıkça ihlal etmektedir. Peki, mahkeme bu gücü nereden almaktadır? Yargıçlar hukuka ve vicdanlarına değil, başka bir güce mi bağlıdır?”



‘Kimse güvende değildir’



Yargının İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na karşı silah olarak kullanıldığı savunulan rapor şöyle devam etti: “Adaletle değil, kin ve intikamla hareket edilmiştir. AYM’nin oybirliği ile aldığı karara rağmen ilk derece mahkemesi tarafından AYM kararının uygulanmaması, yeniden yargılamanın başlamaması, seçilmiş bir milletvekili olarak Meclis’te görevini yapamaması, bu sistemde devletin çivisinin çıktığını herkese göstermiştir. AYM kararlarının uygulanmadığı bir düzende, kimse güvende değildir.”