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21.06.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

‘Türkiye artık özenilen ülke’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sağlık Bakanlığı’nın Maltepe’de yaptırdığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

‘Türkiye artık özenilen ülke’
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Erdoğan, burada “Dünyada bizimki kadar çok cephede aynı anda mücadele yürüten başka ülke yoktur. Sadece son 7 yılımıza baktığımızda bunun tüm emarelerini görmek mümkündür. Onların bize her saldırısında mücadelemizi bir adım daha öteye taşıdık. Vesayete karşı demokrasiyi güçlendirdik, terör örgütlerinin saldırılarına ve sınırlarımıza yönelik tacizlere karşı sınırlarımızı güçlendirdik. Darbe girişimlerine karşı milletimizle yek vücut olduk. Ekonomimizi çökertme çabalarına karşı üretimi, ihracatı, büyümeyi, istihdamı, teknolojiyi yükselttik. Bugün ufka umutla bakıyorsak, son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir. Türkiye’yi özenen ülke olmaktan çıkarıp özenilen ülke haline getirdiğimiz için Rabbimize sonsuz hamdüsena ediyoruz” dedi.

Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceğine işaret eden Erdoğan, “Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak o derece hızlı yol alırız. Yapmamız gereken tek şey hep birlikte kurallara uymaktır” dedi. Erdoğan, “İnşallah burada bu mekan var olduğu sürece, Asaf Hocamız da anılmış olacak” ifadelerini kullandı.                           

Fotoğraflar: Ünal Çam

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