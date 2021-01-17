‘Türkiye Avrupa’da ilk sıraya yerleşti’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “2002’de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa’da ilk, dünyada 4’üncü sıraya yükselmiştir” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile Manisa’nın Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki 4 enerji santralinin resmi açılışlarını gerçekleştirdi. Soma Kolin Termik Santrali, Salihli Jes- 3 Jeotermal Santrali, Maspo Ala 2 Jeotermal Enerji Santrali, Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki doğal gaz arzı açılışı gerçekleştirilen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Soma ilçesinden eşlik etti.



1,37 milyar dolar



İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar çevre yolunun son bölümünü geçen ay açtıklarını, trafikte ciddi rahatlama sağlayan bir ulaşım yatırımını hayata geçirdiklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan 4 enerji tesisinin tüm millete hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:



“Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımlar, ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacaklardır. Soma ve Kırkağaç’taki vatandaşlarımız da artık doğal gazın konforundan, temizliğinden ve rahatlığından yararlanabilecek. Bunun için toplam 29,5 milyon lira yatırım yaparak, 45,2 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı döşedik. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu.



Bizden önce sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken, biz bu imkanı 81 şehrimizin tamamına yaygınlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla 153 bin kilometre dağıtım şebekesi uzunluğuna ulaşarak 589 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık. Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor.”



İmam-ı Şafi Hazretleri’ne atfedilen ‘Allah yolundaysan koş. Koşmak zor geliyorsa hızlıca yürü. O da zor geliyorsa sadece yürü. Olmuyorsa sürün. Fakat asla geri dönme’ sözleriyle konuşmasını sürdüren Erdoğan, “Bizler de Hakk’ın ve halkın rızası için çıktığımız bu kutlu yolda önümüze çıkan engellere, yolda karşılaştığımız zorluklara aldırmadan hamdolsun tam 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz” dedi.



Bugüne kadar pek çok badire atlattıklarını, birçok engelin üstesinden geldiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye, Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: “Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17- 25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envaiçeşit saldırıya uğradık. Sadece medyayla, çetelerle, teröristlerle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye’nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray’ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli’ni daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı’nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil, her türlü provokasyonu denediler. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu kimi külliyen yalan nice haber uydurdular.”



‘En başarılı 18 yıl’



“Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye’yi örnek göstererek bu ülkenin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı azaltacak en kritik projeleri küçümsediler hatta karaladılar.



Türkiye’yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye’ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.”





‘Bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor’



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



“Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1,1 milyar doları bulan projeyle yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım, tek başına Manisa’nın elektrik tüketiminin 4’te 3’ünden fazlasını üretecek kapasiteye sahiptir. Tesisimiz Türkiye’de ve Avrupa’da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Son teknoloji kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı arıtma sistemiyle temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır.



Türkiye’nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda üçe katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. 2002’de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa’da ilk, dünyada 4’üncü sıraya yükselmiştir. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz.”











‘Amacımız Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye’



Törende konuşan Bakan Dönmez, 4 enerji tesisiyle yaklaşık 2,5 milyon hanenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanacağını dile getirerek, “Bugün, Soma, Salihli ve Alaşehir’de hayata geçireceğimiz toplam 594,5 megavatlık 4 enerji tesisimizle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçeceğiz” dedi.



Yatırımların devreye girmesinde emeği geçen firmalara teşekkürlerini ileten Dönmez şunları söyledi: “2002’de 32 bin megavat olan kurulu gücümüzü 19 yılda tam 3 kat artırarak 96 bin megavat seviyesine taşıdık. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yerli ve yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz yüzde 63,5’e ulaştı.



Yerin altındaki ve üstündeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Amacımız, ‘Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye’, anlayışımız ise ‘daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji’dir.”