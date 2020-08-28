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28.08.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘Türkiye, Batı’ya Mısır kuzeye bakar’

Mısır’a atanan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

‘Türkiye, Batı’ya Mısır kuzeye bakar’
ŞEVKET YAMAN Ankara

Siyasi konuların konuşulmadığı görüşmede Berger, yeni görev yeri Mısır’a gideceğini de anımsattı. Kılıçdaroğlu’nun, “Siz bundan sonra görev yapacağınız Mısır’dan Türkiye’yi izlemeye devam edin” ifadesini kullanması üzerine Berger, “Mısır kendisini bir Akdeniz ülkesi olarak görüyor. Türkiye Batı’ya bakarken onlar da kuzeye bakar. Bu nedenle ben de Türkiye’ye bakmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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