‘Türkiye, Batı’ya Mısır kuzeye bakar’

Siyasi konuların konuşulmadığı görüşmede Berger, yeni görev yeri Mısır’a gideceğini de anımsattı. Kılıçdaroğlu’nun, “Siz bundan sonra görev yapacağınız Mısır’dan Türkiye’yi izlemeye devam edin” ifadesini kullanması üzerine Berger, “Mısır kendisini bir Akdeniz ülkesi olarak görüyor. Türkiye Batı’ya bakarken onlar da kuzeye bakar. Bu nedenle ben de Türkiye’ye bakmaya devam edeceğim” diye konuştu.