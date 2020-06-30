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30.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Türkiye bütün dünyayı düşündüğünü gösterdi’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin “Sektörel Diyalog Ortağı” olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal’in görevini yarın Filipinler’e devredecek olması nedeniyle üye ülkelerin büyükelçilik düzeyindeki temsilcileriyle bir araya geldi.

‘Türkiye bütün dünyayı düşündüğünü gösterdi’

İkbal ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından ASEAN’ın Ankara Komitesi toplantısına katılan Şentop, Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelede yürüttüğü çalışmalara işaret etti.

Şentop, şunları kaydetti: “Salgına karşı mücadeleyi başarıyla yürüttük. Dünyanın birçok ülkesiyle dayanışma içerisinde hareket ederek elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya gayret ettik. Bu salgın, sadece kendisini düşünen, sadece kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu.”

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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