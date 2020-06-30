‘Türkiye bütün dünyayı düşündüğünü gösterdi’

İkbal ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından ASEAN’ın Ankara Komitesi toplantısına katılan Şentop, Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelede yürüttüğü çalışmalara işaret etti.

Şentop, şunları kaydetti: “Salgına karşı mücadeleyi başarıyla yürüttük. Dünyanın birçok ülkesiyle dayanışma içerisinde hareket ederek elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya gayret ettik. Bu salgın, sadece kendisini düşünen, sadece kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu.”