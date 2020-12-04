‘Türkiye büyük devlet bu sorunlarını aşar’

Kılıçdaroğlu, dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kılıçdaroğlu, Dünya Engelliler Günü’ne işaret ederek, kamudaki boş engelli kadrolarına biran önce atılma yapılmasını istedi.



CHP lideri, DP’nin demokrasinin güçlenmesi ve mücadele açısından tarihsel kökeni olan bir parti olduğunu anlattı. İktidarın hukuk reformu açıklamalarına gönderme yapan Kılıçdaroğlu, “Gördüğüm kadarıyla sözünü ettikleri hukuk reformu medyaya baskıları artırmak, yasaları, beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak. Türkiye’yi biraz daha geriye götürmek demokratik standartlarımızı biraz daha törpülemek ama ne yaparlarsa yapsınlar, dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber, biz bu güzel ülkeye demokrasi getireceğiz” diye konuştu. Uysal da görüşmede, başta demokrasi olmak üzere, en can alıcı meselelerini değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.



‘Orduya ihanettir’



İki lider daha sonra soruları yanıtladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ‘Ordu Katar’a satılmış” ifadelerine yönelik tepkisinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Katar ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük, 20 milyar dolarlık fabrikasını sıfır bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında hangi güç olursa olsun, Tank Palet Fabrikası’nın, Katar ordusuna peşkeş çekilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne de, ordusuna da ihanettir” dedi.



“Genelkurmay Başkanları siyasi tartışmaya girmezler” diyen Kılıçdaroğlu, bazı sendikaların Genelkurmay’a destek ziyaretinde bulunmalarına ilişkin de, “Tank Palet Fabrikası’nda çalışan işçiler nasıl bir pankart açmışlardı, ‘Tank palet vatandır, vatan satılamaz’ diye. Bu sendikalar orayı ziyarete gitti mi? O işçilerin haklarını korudular mı? Ben o işçilerin hepsinin gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.



‘Beslemesi miyiz?’



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bir televizyon programında, iktidar partisinin eski milletvekili şu açıklamayı yapıyor, Katar’a söylüyor, ‘Ekonomik olarak Türkiye’yi neredeyse en kritik dönemlerde besliyorlar, para aktarıyorlar.’ Katar en kritik dönemlerde Türkiye’yi besliyor. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti, Katar’ın beslemesi oldu? Buna itiraz eden var mı? ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti Katar’ın beslemesi olamaz, bunu düzelt’ diyen var mı? Yok. RTÜK var mı? Yok. Neden? Kanal yandaş kanal da onun için. Söyleyen AK Partili de onun için. Biz aç mıyız, el avuç açan bir devlet miyiz? Katar’ın beslemesi miyiz? Tank Palet Fabrikası’nı bedava verdi. Niye? Besleme olduğun için. Bunların konuşulması lazım.”



