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01.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Türkiye Cumhuriyeti’nde rejimin sahibi millettir’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı Sistemi için kullandığı “Saray rejimi” ifadesine tepki gösterdi.

‘Türkiye Cumhuriyeti’nde rejimin sahibi millettir’

Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Seçilmiş hükümeti ‘rejim’ olarak suçlamanın” vahşi bir zihniyetin ilk adımı olduğunu savunarak, özetle şunları kaydetti: “Bunlar geçmişte defalarca ‘rejim krizi’ çıkarıp sonra askeri vesayeti ve yargı vesayetini davet ederek demokrasiyi felç etme örgütü olarak gizli iktidar sahibi oldular. Bu demokrasi düşmanı zihniyet seçilmiş iradelerin hepsiyle aynı yöntemle kavga etti... Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Demokrasiyi gasp etme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi ile anılır.”AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı Sistemi için kullandığı “Saray rejimi” ifadesine tepki gösterdi. Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Seçilmiş hükümeti ‘rejim’ olarak suçlamanın” vahşi bir zihniyetin ilk adımı olduğunu savunarak, özetle şunları kaydetti: “Bunlar geçmişte defalarca ‘rejim krizi’ çıkarıp sonra askeri vesayeti ve yargı vesayetini davet ederek demokrasiyi felç etme örgütü olarak gizli iktidar sahibi oldular. Bu demokrasi düşmanı zihniyet seçilmiş iradelerin hepsiyle aynı yöntemle kavga etti... Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Demokrasiyi gasp etme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi ile anılır.”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısını hazmedemediğini” öne sürdü. 

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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