MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Türkiye en az gelişmiş ülkelerin hamisidir’
ABONE OL
29.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Türkiye en az gelişmiş ülkelerin hamisidir’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında yapılan, “2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı”na görüntülü olarak katıldı.

‘Türkiye en az gelişmiş ülkelerin hamisidir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin kabul edilmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, “Bu kapsamdaki hedeflerin ülkemizin kalkınma planlarına dahil edilmesi de sayın Cumhurbaşkanımızın konuya verdiği önemi gösteriyor” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, “Türkiye, girişimci ve insani diplomasimizin önceliklerinden biri olarak en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor. BM’de bu ülkelere destek olmak için tesis edilen ‘Dostlar Grubu’nun eş başkanlığını yapıyor, en az gelişmiş ülkelere teknoloji transferi amacıyla kurulan BM Teknoloji Bankası’na Gebze’de ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Bireysel çabaların da sorumlu tüketim alışkanlıklarına önemli katkıda bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Örneğin ‘Gıdanı Koru’ anlayışıyla israftan kaçınmak, binlerce insanın gıda güvenliğini sağlayacaktır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülük ettiği sıfır atık anlayışı çevreye zararlı ürünlerinin tüketimini azaltmayı teşvik edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Milliyet'te Gündem (29 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suriyeli hacker çetesi! 30 milyon lira ortada kaldı

Suriyeli hacker çetesi! 30 milyon lira ortada kaldı

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Son dakika... Hücre evi baskınında şok görüntü! Kadın iç çamaşırıyla selfie...

Son dakika... Hücre evi baskınında şok görüntü! Kadın iç çamaşırıyla selfie...

Sıradaki Haber