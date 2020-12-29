‘Türkiye en az gelişmiş ülkelerin hamisidir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin kabul edilmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, “Bu kapsamdaki hedeflerin ülkemizin kalkınma planlarına dahil edilmesi de sayın Cumhurbaşkanımızın konuya verdiği önemi gösteriyor” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, “Türkiye, girişimci ve insani diplomasimizin önceliklerinden biri olarak en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor. BM’de bu ülkelere destek olmak için tesis edilen ‘Dostlar Grubu’nun eş başkanlığını yapıyor, en az gelişmiş ülkelere teknoloji transferi amacıyla kurulan BM Teknoloji Bankası’na Gebze’de ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Bireysel çabaların da sorumlu tüketim alışkanlıklarına önemli katkıda bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Örneğin ‘Gıdanı Koru’ anlayışıyla israftan kaçınmak, binlerce insanın gıda güvenliğini sağlayacaktır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülük ettiği sıfır atık anlayışı çevreye zararlı ürünlerinin tüketimini azaltmayı teşvik edecektir” değerlendirmesinde bulundu.