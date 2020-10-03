Türkiye her alanda savruluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu verilerin bir an önce uluslararası standartlara uygun olarak, hükümet tarafından değil, Bilim Kurulu sözcüleri tarafından açıklanması ve ülkemizin üzerine düşen bu gölgenin kaldırılması hem sağlığımız, hem de ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır” dedi. Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ciddi sistem krizi yaşadığını, salgın yönetiminden ekonomiye, eğitimden dış politikaya kadar her alanda savrulduğunu iddia etti.

‘Ülke patinajda’

Bu savruluşların ardında hükümetin “kural yerine keyfilik, liyakat yerine sadakat” tercihinin yattığını savunan Öztrak, “Tek adam rejimi, ‘yaptığın anayasaya, yasalara aykırıdır’ diyen her kurumu sarayın vesayeti altına almaya çalışıyor veya kapatıyor. Liyakatsiz kadrolar elinde, ülkenin köklü, yerleşik kurumları yok ediliyor. Ülkemiz patinaj yapıyor, milletimizin cebi boşalıyor” diye konuştu.

Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan HDP’li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve bazı yöneticilere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztrak, şöyle konuştu: “İşin ilginç tarafı, tutuklama kararı çıkar çıkmaz, seçilmiş başkan görevden alındı, yerine kayyum atandı. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan yapılan bu operasyon bile, bu davanın siyasi olduğunu göstermek bakımından yeterlidir. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’in ağzından, ‘Suriye’deki terörist gruplara müdahale etmeyeceğini’ açıklayan hükümetin, içeride siyasetin oyun alanını daraltması, aslında sınır ötesinde gelişen bölücü senaryonun değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir.”

‘Seçimle gelenler seçimle gitmeli’

Öztrak, CHP olarak haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Zamanı geldi Tayyip Erdoğan’ın yanında olduk, zamanı geldi Melih Gökçek’in yanında olduk, zamanı geldi zorla istifa ettirilen AK Partili belediye başkanlarının yanında olduk. Her zaman, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söyleyeceğiz” şeklinde konuştu. Öztrak, “6-8 Ekim olaylarında PKK ve HDP’nin birlikte hareket ettiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Bu olaylar 6 yıl önce oldu. Dolayısıyla hafızayı beşer bazen nisyan ile malül olabiliyor. Ama şunu hatırlayalım. O dönem bu ülkenin başbakanı, ‘Biz valilerimize, kaymakamlarımıza hendek açanlara müdahale etmeme talimatını verdik’ dedi. 6-8 Ekim’in ardından Dolmabahçe’de kimler kimlerle toplantı yaptı gayet iyi biliyoruz” yanıtını verdi.