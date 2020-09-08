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08.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Türkiye ile Azerbaycan medya platformu kuruyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Azerbaycan arasında özellikle dış dünyadan gelen kara propagandalar ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretmek amacıyla bir medya platformu oluşturma konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Türkiye ile Azerbaycan medya platformu kuruyor

Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Altun ve Hacıyev başbaşa görüşmenin ardından iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurumlarının üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Altun, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık. Küresel koşullar göz önünde bulundurulduğunda bunun aslında bir tercih değil, zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. Bu platform aracılığıyla iki ülke medyasının entegre bir şekilde hareket etmesini, halkların bilgilendirilmesi noktasında etkin bir şekilde faaliyet gösterilmesini, özellikle sosyal medya tarafında ortaya çıkan tezviratlar ve dış dünyadan gelen kara propagandalar ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretilmesini değerlendirdik.”

 

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