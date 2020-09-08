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08.09.2020 - 14:41 |

Türkiye-İran işbirliği Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Türkiye-İran işbirliği Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum.

(Koronavirüsle mücadele)

Artan vaka sayısına rağmen salgını kontrol altında tutmayı sürdürüyoruz.

Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken, diğer taraf ekonomimizi, turizmimizi rayına oturmaya çalışıyoruz.

İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak güçleneceğimize inanıyorum.

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