‘Türkiye istediğini kararlı duruşuyla aldı’

Bosna Hersek’te gazetecilere konuşan Kurtulmuş şöyle dedi:

“Biz Suriye’de kimin iktidara geleceğini değil, bundan sonra kimlerin Suriye’yi yöneteceğini değil, Suriye’de tüm halkların içinde olduğu, demokratik Suriye’nin inşasından yanayız. Moskova’da sağlanan ateşkes sahada uygulanmalıdır. Moskova’da varılan mutabakat, siyasi çözümün önünü açan bir mutabakattır. Türkiye kararlı duruşuyla, ne yaptığını bilen tavrıyla, Moskova’da istediğini almıştır.