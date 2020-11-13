‘Türkiye kadınlar sayesinde düzelir’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP olarak cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası’na girmesini istiyoruz. O zaman her parti zorunlu, yasal olarak yüzde 33 cinsiyet kotasına uyacak. O zaman hiçbir parti ‘sandıktan şu çıktı, bu çıktı’ diye gerekçe üretemeyecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan 3 il, 37 ilçe kadın kolunun başkanları ile bir araya geldi. Hâlâ örgütlenmedikleri il ve ilçeler olduğunu belirterek, CHP Kadın Kolları’ndan gerekirse her köyde örgütlenmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

ÖRGÜTLENME ÇOK ÖNEMLİ: Eğer toplumda en güçlü kişi ise ve kadınlar böyle bir birliktelik oluştururlarsa, kendi güçlerini her alanda hissettirirler. Fakat tek tek bireysel olarak bazen dertlerimizi, bazen acılarımızı, sevinçlerimizi dile getirdiğimiz zaman kadın gücünün farkında olamıyor. O nedenle örgütlenmek çok önemli. Bir araya geldiğinizde, sorunları, acıları, sevinçlerinizi ortak olarak dile getirdiğinizde kamuoyu kulak kabartacaktır

KOÇBAŞI OLMASI LAZIM: CHP olarak cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası’na girmesini istiyoruz. O zaman her parti zorunlu, yasal olarak yüzde 33 cinsiyet kotasına uyacak. O zaman hiçbir parti “Sandıktan şu çıktı, bu çıktı” diye gerekçe üretemeyecek. Yüzde 33 kadın milletvekili olacak. 306 kadın örgütü dedi ki; “Niye yüzde 33, niye 50 olmasın?”. Dedim “Biz yüzde 33 koyduk ama siz diyorsanız yüzde 50, hay hay öyle hazırlarız, kanun teklifinde ilk imzayı da ben veririm, Meclis’e sunarız.” Ama onlardan bir şey istedim; “Bu teklifi veririz biz, Genel Kurul’a indiririz, Genel Kurul’da görüşüldüğü gün bütün kadın örgütlerine bunu duyururuz, kanun teklifine kim ‘evet’ diyorsa o partiye oy verin. Kim ‘hayır’ diyorsa, hiçbir kadının o partiye oy vermemesi lazım.” Bunun sözünü şimdilik aldık. CHP’li kadınların bu konuda koçbaşı olması lazım. Çünkü bu teklif, sizin teklifinizdir. Dolayısıyla sizler tarihi bir sorumluluk altındasınız. Gittiğiniz yerde, “Biz CHP olarak cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası’na yüzde 50 olarak girmesini istiyoruz” deyin.

TARİHİN YÜKLEDİĞİ SORUMLULUK VAR: Sizin mücadeleniz açlıktan ölen Kübra bebeğin mücadelesidir. Verdiğiniz mücadelenin insani ve siyasi açıdan ne kadar değerli olduğunu bilmelisiniz. Tarihin size yüklediği böyle sorumluluk var. İsterim ki her evde huzur, mutluluk olsun, çocukların karnı doysun. Milyonlarca işsizin olduğu bir Türkiye düşünün... Kadınlara çok büyük görev düşüyor. Eğer Türkiye düzelecekse, eğer Türkiye gerçek anlamda çağdaş uygarlığı yakalayacaksa, bunun dinamosunu kadınlar oluşturacaktır.