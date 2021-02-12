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12.02.2021 - 07:00 | | DOHA/ANKARA AA

‘Türkiye-Katar arasında ilişkiler daha da güçleniyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin her alanda ve her geçen gün güçlenip geliştiğini  belirterek, iki ülkenin bölgedeki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için de omuz omuza çalıştığını söyledi.

‘Türkiye-Katar arasında ilişkiler daha da güçleniyor’

 

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar’da mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Körfez turunun son durağında dost ve kardeş Katar’da olmaktan mutluluk  duyduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yüksek Stratejik Komitenin son toplantısından  sonra o gün alınan kararlar ve bundan sonra atacağımız adımları gözden geçirdik.  Memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye ve Katar arasında ilişkilerimiz her  alanda her geçen gün daha da güçleniyor ve gelişiyor.” dedi.

‘Çalışmaya devam’

Çavuşoğlu, başta ikili ticaret hacmi ve yatırımlar olmak üzere her  alanda ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Katar’ın her geçen gün daha da güçlendiğini görmenin mutluluğunu  yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “(Katar’ın) Özellikle 2022 Dünya Kupası hazırlıklarını da çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bir kere daha gördüm” diye konuştu.

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