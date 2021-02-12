‘Türkiye-Katar arasında ilişkiler daha da güçleniyor’

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar’da mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Körfez turunun son durağında dost ve kardeş Katar’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yüksek Stratejik Komitenin son toplantısından sonra o gün alınan kararlar ve bundan sonra atacağımız adımları gözden geçirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye ve Katar arasında ilişkilerimiz her alanda her geçen gün daha da güçleniyor ve gelişiyor.” dedi.

‘Çalışmaya devam’

Çavuşoğlu, başta ikili ticaret hacmi ve yatırımlar olmak üzere her alanda ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Katar’ın her geçen gün daha da güçlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “(Katar’ın) Özellikle 2022 Dünya Kupası hazırlıklarını da çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bir kere daha gördüm” diye konuştu.