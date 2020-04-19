‘Türkiye kendine yeni yol çizmeli’

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeye; TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan ile bazı oda başkanları katıldı. Kılıçdaroğlu görüşmede, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Tarım, silah sanayiinden daha önemlidir. Çünkü kendi halkının karnını doyuramazsanız elinizde silah olsa ne olacak? Bu açıdan gıda konusunda Türkiye’nin kendisine yeni ve tutarlı bir yol çizmesi gerektiği açıktır. Tarımın, çiftçinin özel olarak korunması lazım. Hükümetin yaptığı açıklamada tarımla ilgili bir şey var mıdır diye baktık, yok. Oysa gerçekten tarıma el atılması lazım. Türkiye ürettiği sürece güçlü olur. Ürettiği sürece sözü dinlenir, ihracat yapar, el aleme avuç açmaz. Üretim bir anlamda sihirli bir kavram.”

“Kırsalı yaşanabilir hale getirmemiz lazım” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

‘Suriyeliler çalışır’

“Aksi halde; Suriyeliler, Afganlar gelip çalışacak. Bizim insanımız büyük kentlerin varoşlarında aç, sefil hayat sürecek. Kırsalda yaşam özendirilmeli. Sorunları da çözümleri de biliyoruz. O zaman neden sorunlar çözülmüyor? Çözecek olan siyaset kurumu. Sorunu yaşayanlarla, çözeceklerin bir araya gelmesi lazım.”

‘Yasak yetkisi valilerindir’

Kılıçdaroğlu, 31 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını şöyle değerlendirdi: “Vatandaşların sokağa çıkmamasını öngören yasa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. Bu kanun valiye yetki vermiş. İçişleri Bakanı’nın aslında böyle bir yetkisi yok. Normalde vali, bulunduğu ilde vatandaşlarla ve sivil toplumla istişare ederek kendi inisiyatifini kullanması lazım. Ama bu yeteri kadar olmuyor.”