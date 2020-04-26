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26.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Türkiye, müttefik ülkelere destek oluyor’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu bildirdi.

‘Türkiye, müttefik ülkelere destek oluyor’

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderildiğini belirterek şunları kaydetti: “Türkiye bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir yandan tek tek ülkelere yardım etme girişimlerine bir yandan da ortak bir müdahale oluşturulmasına yönelik küresel girişimlere öncülük ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın koronavirüs diplomasisi kapsamında yaptığı son görüşmelerden bazıları Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleşti. Görüşmelerde mevcut kriz ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ele alındı.”

Altun, 176 milyon liralık ilave bir yardım paketiyle vatandaşlara ramazan ayında da destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bütün vatandaşlara, sevdikleriyle görüşebilmeleri için ilave 1 GB internet tanınacağını bildirdi.                               

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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