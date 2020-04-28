MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı
ABONE OL
28.04.2020 - 16:49 | | DHA

Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı

Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 2016'dan bu yana düzenli olarak yapılan oturumu, bu yıl videotelekonferans ile gerçekleştirildi.

Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Üçlü toplantıda, KOVID-19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO’nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

 

Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Babasını sokakta görünce 'Seni ihbar ederim' diyerek eve gönderdi!

Babasını sokakta görünce 'Seni ihbar ederim' diyerek eve gönderdi!

Sıradaki Haber