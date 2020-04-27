MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın yapılacak
ABONE OL
27.04.2020 - 10:41 | | DHA

Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın yapılacak

Dışişleri Bakanlığı'nca, Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları 3'lü toplantısının bu yılki oturumunun yarın video telekonferans yöntemiyle yapılacağı açıklandı.

Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın yapılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumu 28 Nisan 2020 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, COVID-19 salgınıyla mücadelenin yanısıra, NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.

Kurt, avıyla görüntülendiArdahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamını kaydediyor. Fotokapanla ağzında yakaladığı av ile kurt görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AVM'ler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

AVM'ler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Virüsle mücadelenin kalbi; günde 40 bin çağrı geliyor!

Virüsle mücadelenin kalbi; günde 40 bin çağrı geliyor!

Sıradaki Haber