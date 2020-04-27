Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın yapılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumu 28 Nisan 2020 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, COVID-19 salgınıyla mücadelenin yanısıra, NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.