‘Türkiye üzerine düşeni yapıyor’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir televizyonunda programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına değinen Kılıçdaroğlu, “Azerbaycan’ın toprakları işgal altında. Sürekli olarak Ermenistan, Azerbaycan toprakları üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Azerbaycan da haklı olarak kendi topraklarını ve halkının çıkarlarını savunuyor. Kendi bayrağını ve vatanını savunuyor. Hangi devlet olursa olsun, Azerbaycan’a koşulsuz destek vermesi lazım. Dolayısıyla Azerbaycan’ın her koşulda yanındayız. Sadece CHP olarak değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Azerbaycan devletinin vatandaşlarıyla kucaklaşıyor” dedi.

‘Ortada seçim yok’

Ermenistan’a da hep birlikte ‘Dur’ denilmesinin zamanının geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Başka bir ülkenin toprağını işgal ediyorsun. Hem Azerbaycan hakkını savunurken karşı çıkıyorsun, hem de kamuoyu desteği sağlamaya çalışıyorsun. Uluslararası hukukun oluşturduğu büyük kuruluşlar var. O kuruluşların da hep birlikte bu gidişe dur demeleri lazım. Azerbaycan’a destek vermeleri gerekiyor. Bunu Türkiye yapıyor mu? Evet yapıyor. Türkiye üzerine düşen görevi yapıyor. Bu görev uluslararası kurallara uygun olarak yapılıyor. Parlamentoda da milletvekilleri hep birlikte Azerbaycan’ın işgale karşı verdiği mücadeleye destek verdi.”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “Atatürk” ifadesi yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini belirten açıklamasına ilişkin, “Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızın sembolüdür, bayrağımızın güvencesidir. Dolayısıyla hepimizin ortak değeridir. Bazılarımız ‘Mustafa Kemal’ der, bazılarımız ‘Gazi Mustafa Kemal’ der, bazılarımız sadece ‘Atatürk’ der, bazıları ‘Mareşal’ der. Yani mesela bazı yazarlarımız hiç Atatürk adını kullanmamıştır, hep Mustafa Kemal demiştir, Atilla İlhan gibi. Dolayısıyla yani isimler üzerinden insanları kategorize etmek yanlıştır” dedi.

Kılıçdaroğlu, “CHP, HDP ile bir ittifak düşünüyor mu?” sorusuna, “Hayır. Zaten şu aşamada bir ittifak arayışı diye bir şey yok. Sonuçta bizim geçmişte kurduğumuz bir Millet İttifakı var. Bu Millet İttifakı yerel yönetimlerde yoktu. Yasal olarak milletvekili seçimlerinde vardı. Şu anda ortada bir seçim yok” cevabını verdi.