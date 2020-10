Türkiye ve KKTC’nin yakın iş birliği sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve KKTC’nin her zamankinden daha yakın çalışacağı bir dönemde olduğunu belirterek, Ada’ya verilen desteğin süreceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. “KKTC’de 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Türkiye’nin adaylara değil ama Kıbrıs Türk halkına mesajı nedir?” sorusuna ilişkin Çavuşoğlu, KKTC’deki bu seçimin, her seçim gibi önemli olacağını ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıyacağını ifade etti. Türkiye’nin, Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi KKTC ile her zaman dayanışma içerisinde kaldığını ve bundan sonra da dayanışmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Ama şunu bir kere daha söylemek isterim: Bundan sonraki süreç, KKTC ve Türkiye olarak en yakın iş birliği içinde çalışacağımız bir süreç olacak” dedi. Seçimlerden sonra da bu ortamın oluşacağını temenni eden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının da bu konuda hassas olduğunu söyledi.



‘Bozmaya çalışanlar var’



Temel ihtiyaçlar konusunda Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Su konusunda Mersin’den denizin altından suyu götürdük. Bu teknoloji ilk defa orada uygulandı. Şimdi bakım yapılıyor. Tabii bunların olması gerekiyor. Bugünlerde de suyun oraya akacağını en son Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat (Oktay) Bey söylemişti. Aynı şekilde KKTC Başbakanı Ersin Tatar da ekonomik iş birliğini görüşmek üzere gelmişti. Şimdi elektrik de istiyorlar. Elektriğin de maliyetinin düşmesi gerekiyor. Aynı çalışmayı elektrik konusunda da yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız talimatları verdi, çalışıyorlar. Suyu nasıl götürdüysek elektriği de aynı şekilde götürürüz. Ayrıca, şu anda maliyetleri yüksek dönüşüm santralleri var. Bu maliyetleri düşürmek için yeni teknolojilerle kamu-özel ortaklığı çerçevesinde çalışmalar da var. Kıbrıs’a destek için çok detaylı düşünüyoruz... Örneğin KKTC’li firmaların ihalelere girerken yerli firma stasünden yararlanmaları için arkadaşlar çalışma yürütüyor. İyi gününde de kötü gününde de KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmamız lazım. Bunu bozmaya çalışanlar var mı? Var, görüyoruz. Ama biz bunlara bakmayacağız. Bu dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz.”