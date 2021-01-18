18.01.2021 - 17:03 | | milliyet.com.tr
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantının sona erdiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki NATO'daki teknik toplantının sona erdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''NATO karargahında yapılan Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi'' denildi.
Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.