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16.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Türkiye -Yunanistan görüşmeleri başlıyor

Yunanistan’ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlayacak.

Türkiye -Yunanistan görüşmeleri başlıyor

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı teknik toplantıların yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. Dışişleri istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak’ta İstanbul’da yapılacağını duyurmuştu.

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