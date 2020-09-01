‘Türkiye, Yunanistan’a göre daha iyi noktada’

Yunanistan’ın iddia ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin sınırlarının belirsizliğine dikkati çeken Lück, “Dolayısıyla bu bölgelerin tamamının Yunanistan’a ait olduğu söylenemez. Kaldı ki, Ege’de kıta sahanlığının belirlenmesi, buranın coğrafyası nedeniyle zorlu bir konu... Petrol ve gaz gibi kaynakların aranma ve çıkarılması gibi faaliyetler, kıta sahanlığını ilgilendirir. Münhasır Ekonomik Bölge ise genelde balıkçılık ve rüzgar enerjisi gibi konuları kapsar. Bir devlet kendisi için MEB ilan edebilir. Yunanistan, Doğu Akdeniz’de henüz kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni ilan etmiş değil” dedi.

Alman profesör, anlaşmazlığın Uluslararası Adalet Divanı’nda çözülebileceğini, Türkiye’nin bu ihtilaftaki durumunun hiç de söylendiği kadar kötü olmadığını vurguladı.