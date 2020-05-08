‘Türkiye’de darbe ihtimali asla yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de bir askeri darbe ihtimalinin bulunmadığını belirterek, “Böyle bir girişim olduğunda 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum” dedi.

Karar TV’nin Youtube yayınına katılan Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi:

2.5 MİLYON DOLARLIK HURDA: S-400’leri aktive etmezler, etmeyecekler. Her sözüme yıldırım hızıyla cevap veren Erdoğan bu konuda konuşmadı. Borca ihtiyaç var, paraya ihtiyaç var onlar da önüne S-400’ü koymuşlar, “Aktive etmezsen para veririz” diyorlar. Şantaj. Türkiye bir şantajla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip olacak. 2.5 milyon dolar değerinde bir hurdamız olacak. Aktive ederlerse kendilerini kutlayacağım.

DARBE SÖYLEMİ TARTIŞMASI: İstanbul İl Başkanımızın söylediği; erken seçim veya bir şekilde yani normal seçimle iktidar giderse başarılı olacağız diye açıklaması yani... Özgür (Özel) Bey’in söylediği de... “Saray rejimi gidecek” demek ne zamandan beri darbe çağrısı oldu. Bu darbe söylemleri tümüyle yanlış yönetilen ekonominin ortaya çıkardığı derin travmayı örtmeye yönelik bir şey.

83 MİLYON KARŞI ÇIKAR: Ben bu süreç içinde Türkiye’nin bir darbe ile karşı karşıya kalacağını asla düşünmüyorum. Türkiye’nin bütün demokratik güçleri, bütün siyasal partileri ve sivil toplum örgütleri darbeden çok çekti. Samimi düşüncem, böyle bir ihtimal yoktur Türkiye’de. Darbeye kim yeltenecek bu süreç içinde? Böyle bir girişim olduğunda da 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum. Allah aşkına İstanbul İl Başkanı darbe olup olmayacağını bilir mi? MİT’te mi görevli, Genelkurmay Başkanlığı’nda mı görevli, orduda bir görevi mi var? Dolayısıyla ABD’de böyle bir rapor yayımlandıysa çıkarsınız ABD’ye söyleyeceğinizi söylersiniz. Bizim il başkanımızdan, grup başkanvekilimizden ne istiyorsun?

ANKARA BAROSU YANLIŞ YAPTI: (Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’na tepkisi) Bizim partinin bir geleneği var. Milletvekillerine de zaman zaman uyarılar yaparız. İki alana sakın girmeyin: Bir Diyanet, iki Genelkurmay. İki alan sıcak siyaset girerse toplumda ciddi kutuplaşmalara yol açar diye. Benim tek istediğim Diyanet sıcak siyasetin içine girmesin. Ankara Barosu yaptığı yanlışı zaten fark etti sonra bir açıklama yaptı. Ülkemizde insanların inançlarını hedef alıp politika üretmek kadar yanlış bir şey yoktur. Bizim İslami değerlerimiz var, İslami değerlere de saygı göstereceğiz. Diyanet’in toplumun bütün kesimlerine sıcak mesajlar vermesi lazım. Diğer kesimlerin de buna saygı duyması lazım.

İPTAL EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM: (İnfaz yasası) Anayasa Mahkemesi’nin benzer olaylar karşısında verdiği iptal kararları var. Ama geçmişte verdiği kararların tam aksine de karar verebiliyor. Ama ben Anayasa Mahkemesi’nin adaletten yana davranacağını ve bu yasayı iptal edeceğini düşünüyorum.