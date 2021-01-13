‘Türkiye’de iki farklı gündem var’

Kılıçdaroğlu, dün CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında konuştu. CHP lideri, özetle şunları söyledi:

‘Teşekkür etmeli’

“Siyaset kurumunun temel görevi, vatandaşın, ülkenin yaşadığı sorunları çözmeye kilitlenmesidir. Kısır tartışmaların Türkiye’ye hiçbir şey kazandırmayacağını da artık herkesin çok iyi bilmesi lazım. Halkın nabzını bire bir tutan partiyiz. Esnafın, kahvecinin, simitçinin sorununu dile getiren kim, biziz. İktidarın bize teşekkür etmesi lazım. İki farklı gündem var Türkiye’de. Bir yapay gündem, bir de gerçek gündem.

Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum. Sen, ‘yapay gündemlerle bu sorun çözülür’ diyorsan oturup çözelim, işsizliği yapay gündemlerle çözeceksen buyur otur konuşalım. Bugünkü gazeteden sadece bir örnek. İşte Türkiye’nin gerçek gündemi bu. ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana.’ Saray Türkiye’yi görmüyor, Türkiye’nin gerçeklerinden tümüyle kopmuş.”

‘Devam ediyorum’

“Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat kendisine, ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dedim diye çok alınmış. Bremen Mızıkacıları gibi çıktılar, hep beraber saldırıyorlar. Milleti açlığa fakirliğe fukaralığa mahkûm eden sensin kardeşim. O nedenle sana, ‘sözde Cumhurbaşkanı’ diyorum ve söylemeye de devam ediyorum.

Tazminat davası açmış. 1 milyon lira. Neyse teşekkür ederim, en azından 1 paralık açmadı. Ben 1 paralık açıyorum, değeri o kadar çünkü. Türk lirası açmış. Dolarla da açabilirdi. Yürekten teşekkür ederim, neden biliyor musunuz? Bütün anlattıklarımı hâkimin önüne de koyacağım.”

‘İtiraz edemez’

“Şu söyleniyor; ‘Efendim milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’na nasıl böyle denir?’ Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz. Cumhurbaşkanı olmanız için TBMM’de Anayasa’nın 103. maddesinde yer alan yemini okumanız lazım. Yemini edeceksin o yemine sadık kaldığın sürece elbette ki 83 milyonun Cumhurbaşkanısın. Kimse itiraz edemez.

Bu yemini edip, sadık kaldığı sürece elbette Cumhurbaşkanı’dır. 83 milyonu kucaklayacak, tarafsızlıkla görev yapacak hiç kimseyi ötekileştirmeyecek, o benim Cumhurbaşkanımdır. Hangi partiden olursa olsun. Yemine sadık kalması lazım. Kaldı mı? Kalkmış bana neden ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dedin diye. Sana cumhurbaşkanı demek hata. Ne cumhurbaşkanı? Sen AK Parti’nin genel başkanısın.”

‘Söylediğim için bana kızıyorlar’

“AK Parti’ye, MHP’ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; gün beraber düşünme günüdür. Gerçek gündemi görmeyen iktidar devleti çürütmeye başladı. Türkiye gerçeğinde açlık var. Hepimiz vergi ödüyoruz. Dünyanın en büyük borçlanmasını yaptılar.

Her şeyi sattılar. Nereye gitti bu para? Cevabını vereyim; Erdoğan da duysun. Paralar, faizcilere gitti. Sizin yatacak yeriniz var mı? Bunları söylediğim için kızıyorlar.. Kaybeden kim, 83 milyon. Bir avuç hariç.”