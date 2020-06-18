‘Türkiye’de siyaset yeniden yapılanacak’

CHP lideri, özetle şu mesajları verdi:

BİLDİKLERİNİ OKUDULAR: 2018’de krizin geldiğini gördük. CHP olarak görüşümüzü madde madde saymaya başladık. Erdoğan eleştirdi, ‘niçin bu önerileri yapıyorsun’ diye... O önerilerin hiçbiri yerine gelmedi. Muhalefet olarak eleştireceğimize öneri yapalım dedik. Hiçbirisi dinlenmedi.

SİYASET YENİDEN YAPILANACAK: Bizim öngördüğümüz krizi, seçmen yeni yeni yaşamaya başladı. Vatandaş bunu iliklerine kadar hissedecek. İktidarın yüzde 30-35 bandına inmesi önemli. Geçmişte CHP’ye sempati duymayan kitle, mecburen ‘ben AK Parti’ye oy vereceğim’ diyordu. O tablo da büyük ölçüde kırıldı. Ben önümüzdeki süreçte ciddi kopmaların olacağını ve siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum.

YENİ PARTİLERİ: Yeni partilerin kurulması, iktidarın sürdürdüğü politikaların yanlışlığından kaynaklanıyor. Uzun yıllar aynı parti içinde hizmet vermiş, şeffaflığı, liyakati savunmuş kişilerin, bunlar olmadığı zaman ayrılıp ayrı parti kurmaları siyasetin gereğidir.

BASKICI YÖNETİM: Sosyal devleti artık dünya görmeye başladı. Trump da Kanada da görmeye başladı. Herkesin gelir elde edebileceği ve zor durumda kalan vatandaşa devletin koşulsuz destek verebileceği bir sürecin içine girdik. Bunu sağlayacak olan da demokrasidir. O yüzden ben şu çağrıyı yaptım: ‘Dünyanın bütün demokratları birleşin’. Baskıcı yönetimlerden dünyanın kurtulması lazım. Siyasi partilerin, devlet olmak için iktidar olmaları düşüncesinden vazgeçmesi lazım.

VARLIK FONUNA KARŞI DEĞİLİM: Varlık Fonu’nun; parlamentonun, Sayıştay’ın denetimine açık olması lazım. Karşı değiliz yani. Bir fon kurulmuş, bunun da bir işlevi olabilir. Asla ön yargılı değilim. Ama oradaki mal varlığı, milletin mal varlığıdır. Bunun sağlıklı bir denetime açık olması lazım. Parlamentoda bununla ilgili belli aralıklarla bilgi verilmeli.

MİLLETİ İNANDIRMALIYIZ: Bu sistem, kişiye özgü oluşturulmuş bir sistem. Dünyada böyle bir sistem yok. ‘Türk modeli’ diyorlar, böyle Türk modeli de yok. Bir kişinin egolarına, parlamentonun teslim olması sonucu böyle bir ucube sistem çıkmış. Bu sistem Türkiye’yi ekonomik açıdan felakete götürüyor. Erdoğan, ‘Türkiye uçacak’ diyordu. Evet Türkiye uçuyor, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Demokratik parlamenter sisteme ihtiyacımız var... Türkiye bir değişim sürecinin içine girdi. Önümüzdeki süreçte biz, siyasi partiler, hiçbir vesayet, baskı altında kalmadan kendi anayasamızı yazacağız. Biz milletin vekilini millet seçsin diyoruz. Milletin vekilini lider seçiyor. Milletin bizim samimi olduğumuza inanması lazım. Milleti inandırmamız lazım.