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06.02.2020 - 08:01 | | DHA

Türkiye'den, AP'ye 'terör propagandası' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen bir etkinlikte terör propagandası yapılmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz" denildi.

Türkiye'den, AP'ye 'terör propagandası' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda bugün düzenlenen skandal bir etkinlikte, PKK terör örgütünün elebaşılarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmış, Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin tehditlerde bulunulmuştur. AB'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşılarının Avrupa Parlamentosu'nda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması teröre açıkça destek vermek demektir" denildi. 

"Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu faaliyete izin verilmesi Terörle Mücadeleye ilişkin 2017/541 sayılı AB Direktifini ve Avrupa Parlamentosu Başkanlık Bürosu'nun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı da ihlal etmekte, dolayısıyla ABnin kendi ilkeleriyle de çelişmektedir. Diğer taraftan, Ariadna Davası çerçevesinde Belçika mahkemesince verilen haksız kararın Belçika'da kain AP içindeki belli çevreleri terörizmi destekleme konusunda cesaretlendirdiği de görülmektedir. Belçikanın, davaya konu mahkeme kararını boşa çıkaracak mevzuat değişikliğini gecikmeden hayata geçirmesini ve terörle mücadelede ülkemizle işbirliği yapmasını bekliyoruz. AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz."

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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